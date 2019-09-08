بدء تسيير أول دورية برية مشتركة بين الجيشين التركي والأمريكي بسوريا

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأنه بدأ، اليوم الأحد، تسيير أول دورية برية مشتركة بين الجيشين التركي والأمريكي في شرق الفرات بسوريا، وذلك في إطار فعاليات إنشاء "المنطقة الآمنة" المتفق عليها بين الجانبين.

وأكد سكان محليون، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن "11 مدرعة تركية، إضافة إلى سيارتي بيك آب، ترفع العلم التركي، دخلت الأراضي السورية عند نقطة مخفر فويلان (33 كلم شرق مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي) وكانت قوات أمريكية بانتظار دخول القوات التركية إلى الأراضي السورية، واتجهت القوات التركية والأمريكية إلى قرية حشيشة".

ويأتي دخول القوات التركية إلى الأراضي السورية كمرحلة أولى لتفقد المنطقة الآمنة بين مدينتي تل أبيض ورأس العين على الحدود السورية التركية.