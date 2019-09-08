صاحبة قضية قرصنة هاتفها: «تعبت عشان أوصل للحكم ده حصاد 3 سنوات مرمطة»

قالت أية جمال صاحبة قضية قرصنة هاتفها، إنها عانت كثيرًا حتى تصل لحكم ضد المتهم بسرقة حساباتها واستغلال صورها، لافتًا إلى أن المحكمة أصدرت حكما بسجنه لمدة سنة وتعويض مدني 101 جنيه مصري.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، «تعبت جدًا عشان أوصل للحكم ده حصاد 3 سنوات من التعب مرمطة في المحاكم إسكندرية والقاهرة والجيزة، والواقعة ترجع ليوم 3 يناير 2017 لما اتصل بيا رقم 00333 يدعي أنه من خدمة العملاء لتحديث البيانات، ورديت بتلقائيه وقولت معلوماتي».

وتابعت: «بعد ساعة كل شيء انتهى، واستخرج شريحة بديلة وسرق كل حساباتي الشخصية، أنا من أسرة عادية بتصور صور عادية مع أخواتي وخطيبي وعائلتي، لقيت زمايلي جاين لي بيقولولي فلوس إيه اللي عايزاها، وفي حد بيرد بيقول كلام مش كويس للي بيتصل على تليفونك، وبيطلب منهم فلوس شحن».

وأوضحت أنها حاولت طول الليل مع خدمة العملاء لغلق الشريحة، ولكن دون جدوى والمركز الرئيسي رفض غلق إيقافها في البداية بسبب أن بطاقة الرقم القومي كانت منتهية، ولكنها في النهاية استطاعت غلقها وتقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك، لافتة إلى التحقيق مع اتصالات مصر في الواقعة، على حد قولها.

وعقبت: «عملت محضر وبعد سنتين أتوقف وبعد تظلم للمحامي العام مشكورا فتح القضية مرة أخرى، والمتهم حاول ابتزازي من خلال دفع 15 ألف جنية كروت شحن في البداية، وبدأ يكلم خطيبي والناس اللي حواليا ويقول أني بعمل علاقات شاذة مع البنات والرجال ونشر صوري على الإنترنت وبياناتي الشخصية».

وأشارت إلى حكم المحكمة المنصف بعد هذه الفترة التي عانت فيها من التشهير والابتزاز، والحالة النفسية السيئة من الضرر الذي لحق بها.