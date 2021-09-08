إذاعة إسرائيلية: استدعاء 30 عسكريا للتعامل مع أعمال الشغب في سجن النقب

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي باستدعاء نحو 30 عسكريًا إلى سجن كتسيعوت «سجن النقب»؛ للتعامل مع أعمال الشغب التي اندلعت اليوم الأربعاء داخله، وذلك حسبما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن حالة استنفار كبيرة أعلنت في سجن «النقب» بعد اشتعال النار في القسم 6، رفضا لعمليات التنكيل والتهديد والتصعيد التي تنفذها إدارة السجون الإسرائيلية بحقهم.

وقالت هيئة الأسرى: «إن وحدات القمع تقوم حاليا باقتحام عدة أقسام بسجن النقب وسط حالة من التوتر الشديد وأنباء عن اشتعال حريق بقسم رقم 6 بالسجن، ويقبع فيه أسرى من الجهاد الإسلامي وفتح».

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين بأن «وحدات القمع التابعة لإدارة السجون الإسرائيلية نفذت، ليلة أمس الثلاثاء، هجمة شرسة باستخدام الغاز ضد أسرى القسم 3 في سجن جلبوع».

وأشار المكتب إلى أن توترا شديدا يسود السجن حتى اللحظة، وذلك بعد فرار 6 أسرى فلسطينيين من هذا السجن عبر نفق.