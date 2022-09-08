هز زلزال أجزاء كبيرة من غرب اليونان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، حيث شعر السكان بالزلزال بشكل رئيسي في جزر قضاء العطلات الشهيرة في البحر الأيوني، مثل زاكينثوس وسيفالونيا وإيثاكا، بالإضافة إلى الساحل الغربي لشبه جزيرة بيلوبونيز.

وأفاد معهد الجيوديناميكا بأن قوة الزلزال بلغت 5.4 درجة، وكان الزلزال يقع على عمق نحو 10 كيلومترات تحت قاع البحر غربي جزيرة زاكينثوس.

ونقلت وسائل إعلام يونانية عن حاكم بلدة ليكسوري الواقعة في سيفالونيا، جيورجوس كاتسيفيليس، قوله: "ليس لدينا معلومات بشأن الخسائر البشرية أو الأضرار المادية حتى الآن".

يشار إلى أن حدود الصفائح التكتونية تمتد تحت البحر الأيوني، حيث تلتقي الصفائح الإفريقية والأوروبية. وعادة ما يتسبب الاحتكاك بين هذه الصفائح في حدوث زلازل قوية.