البنك المركزي الأوروبي يقرر زيادة غير مسبوقة بأسعار الفائدة لاحتواء التضخم

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس، وهي الزيادة الأعلى في أكثر من 11 عاماً، وجاءت متماشية مع متوسط توقعات المحللين، وذلك بحسب ما نشره موقع «الشرق» للاقتصاد، مساء الخميس.



وقرر مجلس المحافظين رفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 75 نقطة أساس. وفقًا لذلك، سيتم زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع إلى 1.25% و1.50% و0.75% على التوالي، اعتباراً من 14 سبتمبر 2022.



ولم يتغير سعر صرف اليورو بعد الإعلان عن رفع الفائدة، فيما راهن المستثمرون على رفع أكبر لسعر الفائدة الفترة المقبلة.



بعد اتهامه بالتفاعل ببطء شديد مع الارتفاع في التضخم الذي بدأ مع انتهاء عمليات إغلاق كوفيد، وتفاقم عندما غزت روسيا أوكرانيا، فإن هذه الخطوة العدوانية تجعل البنك المركزي الأوروبي أكثر قرباً من بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة هذا الشهر بنفس الحجم.



قال مسؤولو البنك في بيان: «هذه خطوة رئيسية للانتقال من المستوى السائد للغاية المتكيف مع معدلات السياسة إلى المستويات التي ستضمن عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط عند 2%».



كما رفعوا توقعاتهم للتضخم هذا العام والعام المقبل، بينما خفضوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي في عام 2023.



في شهر أغسطس، قفزت أسعار المستهلكين في المنطقة التي تضم 19 دولة 9.1% مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة متوسط التقديرات البالغ 9% وفقاً لاستطلاع أجرته «بلومبرج» للاقتصاديين، ومدفوعة بشكل رئيسي بأسعار الطاقة والغذاء.



إذا تم استبعاد تلك العوامل، فإن مقياس التضخم الأساسي ارتفع إلى مستوى مرتفع جديد عند 4.3%، مما يظهر كيف تستمر ضغوط الأسعار في أن تصبح ذات نطاق أكثر اتساعاً.



وانضم البنك المركزي الأوروبي إلى نادي رفع أسعار الفائدة عبر زيادتها في يوليو بمقدار نصف نقطة مئوية، أي ضعف الزيادة التي أعلن عنها الشهر الماضي، مخالفاً بذلك التوقُّعات في ظل تفاقم معدلات التضخم في منطقة اليورو.