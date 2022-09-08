السفارة المصرية بإيطاليا تؤازر منتخب مصر للبوتشا

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حرص القائم ناجي غابة بأعمال سفير مصر بإيطاليا، علي مؤازرة منتخب البوتشا المتواجد في روما للمشاركة في بطولة التحدي بمشاركة 21 دولة.

وحضر السفير ناجي غابة أولي مباريات منتخب الفراعنة للبوتشا في مدرجات ملعب البطولة بجانب أحمد أدم رئيس الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي ورئيس البعثة حرصا منه علي رفع الروح المعنوية للاعبين والشد من ازرهم وتحفيزهم خلال البطولة.

وقدم السفير حازم جميع الدعم اللاعبين خلال تواجد في روما البلد المستضيفة للبطولة.

وغادرت بعثة منتخب مصر للبوتشا إلي إيطاليا صباح الثلاثاء الماضي برئاسة احمد ادم رئيس الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي ، استعدادا للمشاركة في بطولة التحدي للبوشتا بروما.

وانطلقت البطولة صباح اليوم حتي الاسبوع الثالث من نفس الشهر، ويشارك في البطولة 6 لاعبين من منتخبنا الوطني، تحت قيادة دكتور محمد محمود بيومي مديرا فنيا ومساعدين مشغل منحدر احمد رجب، مشغل منحدر صفوي عبد الحق، مساعد لاعب مصطفى محمود ومساعد لاعب ايه شرشر.

خضعت بعثة منتخب مصر للبوتشا المتواجدة في ايطاليا، أمس الاربعاء للتصنيف الطبي، استعدادا للمشاركة في بطولة التحدي المقامة في روما.