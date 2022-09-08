أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل بتوجه ولي العهد البريطاني الأميران تشارلز ونجله الأمير ويليام دوق كامبريدج إلى مقر الملكة في قصر بالمورال، مضيفة أن أفراد العائلة الملكية المقربون "على اطلاع" على آخر تطورات حالتها الصحية.

وكان القصر الملكي البريطاني "قصر باكنجهام" قد ذكر في وقت سابق اليوم الخميس بأن أطباء ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية "قلقون على صحتها"، مضيفا أن "الأطباء أوصوا بأن تظل الملكة تحت الإشراف الطبي".

وأوضح القصر في بيان مقتضب أن "الملكة إليزابيث لا تزال في مقر إقامتها في بالمورال"، وفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء.

وكان أخر ظهور للملكة إليزابيث (96 عاما)، يوم الثلاثاء، حين التقت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس وكلفتها رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة.

وللمرة الأولى في عهد إليزابيث الثانية، الممتد 70 عاما، التي يتم فيها تسليم السلطة في مقر إقامة الملكة في بالمورال، بدلا من قصر باكنجهام في لندن.

واختارت الملكة إليزابيث عدم العودة من عطلتها الصيفية السنوية بمنتجعها فى بالمورال بمرتفعات اسكتلندا بعدما واجهت مشاكل صحية أثرت على قدرتها على المشى والوقوف.