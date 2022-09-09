أميرا الكويت وقطر: العالم فقد برحيل الملكة إليزابيث قائدة عظيمة ورمزا إنسانيا كبيرا

أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، على مسيرة الملكة إليزابيث الثانية الحافلة بالعطاء وعلى مدى العقود الماضية والتي عززت المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها المملكة المتحدة الصديقة ومشاركتها التفاعل مع قضايا العالم.

وقال أمير الكويت - في برقية التعزية التي تم إرسالها، اليوم الخميس، إلى الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية - إن العالم أجمع قد فقد برحيلها قائدة عظيمة اتسمت بالحكمة والخبرة وبعد النظر وكانت لها مواقفها التاريخية التي أسهمت في رسم ملامح مناطق عدة في العالم المعاصر كما أثمرت مبادراتها النيرة في تعزيز الأمن والسلام وخدمة القضايا الإنسانية والإسهام في الارتقاء بمسار التنمية المستدامة في العالم مما أكسبها جل تقدير واحترام المجتمع الدولي كافة.

كما عبر أمير الكويت عن بالغ اعتزازه بالعلاقات التاريخية المتجذرة والراسخة والممتدة لعشرات العقود بين الأسرتين وبين البلدين والشعبين الصديقين والتي كان لجلالتها دورا كبيرا في بنائها وتعزيزها وبما تميزت به من تواصل وتعاون وحرص مشترك على تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها دائما إلى آفاق أرحب في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، وقال: إن دولة الكويت (قيادة وحكومة وشعبا) لن تنسى الموقف التاريخي والثابت والمشرف لجلالتها وللمملكة المتحدة الصديقة مع الحق الكويتي ضد العدوان العراقي الغاشم على دولة الكويت عام 1990، والمشاركة الفعالة للقوات المسلحة البريطانية مع قوات التحالف الدولي الذي تشكل لنصرة قضية الكويت العادلة لدحر ذلك العدوان وتحريرها وكذلك الموقف التاريخي لجلالتها وللمملكة المتحدة في المساهمة على الحفاظ وضمان استقلال دولة الكويت.

وأضاف أمير الكويت أن تلك المواقف النبيلة والمشرفة لجلالتها وللمملكة المتحدة الصديقة ستظل عالقة في الوجدان وفي ذاكرة الشعب الكويتي راجيا لجلالتها الرحمة وللأسرة المالكة الكريمة وللحكومة وللشعب البريطاني الصديق جميل الصبر بهذا المصاب الأليم.

وفي قطر، أعرب أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن خالص تعازيه للعائلة المالكة البريطانية والشعب البريطاني الصديق في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقال الأمير - في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع /تويتر/ نقلتها وكالة الأنباء القطرية - "صادق التعازي للعائلة المالكة البريطانية وشعبها الصديق في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، والتي فقد العالم برحيلها رمزا إنسانيا كبيرا، فكانت خلال مسيرتها الحافلة مصدرا للإلهام والنبل، وجمعتها بقطر علاقات راسخة وبناءة عززت روابط الصداقة والشراكة بين شعبينا".