قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هيئة قناة السويس، تقيم 3 موانئ لليخوت، دون المساس بالموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن سياحة اليخوت ليست ترفا.

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، صباح الخميس: «ده مش ترف، إحنا على ممر ملاحي دولي، والكلام ده إحنا متأخرين فيه، ونعمل على الأمر من شمال بورسعيد وحتى البحر الأحمر».

وذكر أن المراسي التي تخدم على حركة اليخوت العابرة لقناة السويس على مدار العام، جزء يسير من خطة كبيرة تنفذها الدولة في البحر المتوسط والبحر الأحمر، موضحا أن تلك السياحة تخلق فرص عمل، وتؤدي إلى جعل المنطقة جاذبة، وتعزز نوع من السياحة غير موجود في مصر.