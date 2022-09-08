أعلن قصر باكنجهام الملكي وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما.



وتعاني الملكة البالغة 96 عاما مند تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي من مشكلات صحية سببت لها صعوبة في المشي والوقوف.

وكانت ملكة بريطانيا الثانية، تخضع للإشراف الطبي في قلعة بالمورال في اسكتلندا، بحسب بيان لقصر باكنجهام.



ويأتي ذلك بعد أن أعرب الأطباء عن قلقهم إزاء حالة الملكة الصحية.



وقال بيان باكنجهام: "إثر تقييم لحالتها الصحية صباح اليوم الخميس، يعرب أطباء الملكة عن قلقهم على صحتها، ويوصون بأن تبقى قيد الإشراف الطبي".



وأضاف القصر أن الملكة "مرتاحة في قصر بالمورال".



يأتي هذا الإعلان بعد إلغاء الملكة، (96 عاما)، اجتماعا افتراضيا لمجلس مستشاريها الخاص أمس الأربعاء، اتباعا لنصيحة الأطباء لها بالراحة.



ووصل الأمير تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال إلى بالمورال، والأمير وليامز دوق كامبريدج في طريقه إلى القلعة.



كما اتجه دوق يورك وإيرل وكونتيسة وسكس إلى بالمورال التي تبعد 40 ميلا إلى الغرب من مدينة أبردين.



وظهرت الملكة يوم الثلاثاء الماضي، واقفة على قدميها والتُقطت لها الصور وهي تبتسم في أثناء تنصيب رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس.