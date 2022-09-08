

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم بالشروع في قتل جاره طعنا بسلاح أبيض؛ بسبب قيام المجني عليه بالتعرض لشقيقة المتهم ومعاكستها بمنطقة الوراق.



وتلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من أحد المستشفيات تفيد باستقبال شخص مصابا بعدة طعنات نافذة بالجسد، وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.



وتبين أن المجني عليه تعرض لإحدي الفتيات جيرانه وقام بمعاكستها، وعند معرفة شقيقها قام بالتعدي علي المجني عليه بسلاح أبيض، مما تسبب في إصابته ب 3 طعنات بمنطقة الكتف واليد والصدر، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.