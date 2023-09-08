تركي آل الشيخ: أكثر من 120 مليون زائر للأحداث الترفيهية بالسعودية منذ انطلاقتها

قال رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، إنّ عدد زوار الأحداث الترفيهية في المملكة منذ انطلاقها تجاوز 120 مليون زائر.

وأضاف في تصريحات عرضها مساء الجمعة، برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، أن موسم الرياض وحده سجّل أكثر من 37 مليون زائر.

وأوضح أن افتتاح موسم الرياض هذا العام سيكون من خلال نزال ملاكمة بين بطلي الوزن الثقيل تايسون فيوري وفرانسيس أنجانو، مشيرا إلى أن هذا الحدث سيكون عالميا.

وذكر أن هذه المباراة تم الإعداد لها بشكل غير مسبوق لأي نزال سابق، وأن هذا الحدث سيكون مختلفا بشكل كبير.

وكان تركي آل الشيخ، قد أعلن استضافة المملكة مباراة ملاكمة "من العيار الثقيل في 28 أكتوبر المقبل، بين بطلي الوزن الثقيل تايسون فيوري وفرانسيس أنجانو، تزامنًا مع افتتاح النسخة الرابعة من موسم الرياض.

وفي وقت سابق، اعتبر تركي آل الشيخ أن مثل هذه المواجهة ستضع معيارًا جديدًا لمثل هذا الحدث والذي يحافظ على مكانته؛ كأحد أكثر المواسم الترفيهية المنتظرة في جميع أنحاء العالم.

قال رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، إنّ عدد زوار الأحداث الترفيهية في المملكة منذ انطلاقها تجاوز 120 مليون زائر.

وأضاف في تصريحات عرضها مساء الجمعة، برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، أن موسم الرياض وحده سجّل أكثر من 37 مليون زائر.

وأوضح أن افتتاح موسم الرياض هذا العام سيكون من خلال نزال ملاكمة بين بطلي الوزن الثقيل تايسون فيوري وفرانسيس أنجانو، مشيرا إلى أن هذا الحدث سيكون عالميا.

وذكر أن هذه المباراة تم الإعداد لها بشكل غير مسبوق لأي نزال سابق، وأن هذا الحدث سيكون مختلفا بشكل كبير.

وكان تركي آل الشيخ، قد أعلن استضافة المملكة مباراة ملاكمة "من العيار الثقيل في 28 أكتوبر المقبل، بين بطلي الوزن الثقيل تايسون فيوري وفرانسيس أنجانو، تزامنًا مع افتتاح النسخة الرابعة من موسم الرياض.

وفي وقت سابق، اعتبر تركي آل الشيخ أن مثل هذه المواجهة ستضع معيارًا جديدًا لمثل هذا الحدث والذي يحافظ على مكانته؛ كأحد أكثر المواسم الترفيهية المنتظرة في جميع أنحاء العالم.