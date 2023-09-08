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مدرب يد الزمالك يكشف تفاصيل معاناة الفريق بسبب أزمة القيد

علي البحيري
نشر في: الجمعة 8 سبتمبر 2023 - 1:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 سبتمبر 2023 - 1:48 ص

قال أحمد رمضان «هتلر» مدرب فريق يد الزمالك، إن فريقه يعاني كثيرا بسبب عدم قيد اللاعبين، مؤكدا أنه حصل على 10 كارنيهات فقط، منهم لاعبين مصابين، مشيرا إلى أنه قام بالاستعانة بلاعبين ناشئين خلال مواجهات الدوري الأخيرة أمام المعادي وسموحة.

وأضاف هتلر في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك لم يسدد مديونية اتحاد اليد، وتم اعطاء النادي كارنيهات 10 لاعبين للمشاركة، بينما نحن نمتلك 22 لاعبًا، والاتحاد يضر نادي الزمالك وأيضا منتخب مصر لكرة اليد".

وتابع: "الزمالك سيواجه أصحاب الجياد غدا، واللجنة الفنية باتحاد اليد وافقوا على منح النادي استثناء على أن يخوض لاعبون من فريق 2005 المباراة معنا لحين حل الأزمة".

وزاد: "نعيش في ظروف سيئة، واللاعبين يسألونني لماذا يتدربون بدون المشاركة في المباريات؟ ويطالبوني بضرورة حل الأزمة، والفريق في حالة غير جيدة، هناك أمور صعبة بالنسبة للاعبين، حتى أنا (مش عارف أدرب اللاعبين) لدي 5 عناصر فقط".

وأتم: "الزمالك نادٍ حكومي ويجب مساندته ومن المفترض أن يدعمنا وزير الشباب والرياضة، ويحدث استثناء للنادي في هذه الظروف".


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