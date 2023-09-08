تقارير: كوريا الشمالية تطلق غواصة هجومية نووية تكتيكية جديدة

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أطلقت كوريا الشمالية "غواصة هجومية نووية تكتيكية" بنيت حديثا قادرة على شن هجوم نووي تحت الماء لتعزيز الردع النووي للبلاد، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون حضر حفل إطلاق الغواصة، الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي.

ووفقا للوكالة الكورية الشمالية فإن حفل إطلاق الغواصة يبشر ببداية فصل جديد لتعزيز القوة البحرية لكوريا الشمالية ويبين الإرادة الثابتة لحزب العمال الكوري وحكومة كوريا الشمالية لمواصلة تعزيز الردع النووي للدولة من حيث الجودة والكمية وإنها تتقدم بسرعة فائقة من أجل السلام والأمن الإقليميين والعالميين.