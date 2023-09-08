سكالوني يكشف سبب استبدال ميسي في مباراة الإكوادور

أكد مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، أن قائد الفريق ليونيل ميسي طلب منه تغييره في الشوط الثاني من مواجهة الإكوادور في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفاز منتخب الأرجنتين على الإكوادور، بهدف دون رد من توقيع ليونيل ميسي في الدقيقة 78 من ركلة حرة.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "ميسي سيخضع لفحوصات اليوم الجمعة، لمعرفة ما إذا كان يعاني من إصابة أم لا".

وتابع "ميسي طلب مني التبديل، وإذا لم يحدث هذا، لم أكن سأغيره بالتأكيد. سنرى طبيعة حالته".

وبسؤاله عن احتمالية ألا يشارك ميسي في مباراة بوليفيا الثلاثاء المقبل، علق "ننتظر الفحص الطبي، وإذا كان ليونيل جيدا سيشارك بكل تأكيد".