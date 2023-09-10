مهرجان القلعة يختتم دورته الـ31 على أنغام عمر خيرت (صور)

أسدل مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء والذي نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، الستار على دورته الـ 31 بعد فعاليات أقيمت على مسرح المحكى، واستمرت طوال 14 يوما، استمتع خلالها الجمهور بألوان فنية متنوعة.

وجاءت الليلة الأخيرة لتتجمل بأنغام الموسيقار عمر خيرت، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، كان منها: افتتاحية مصرية، ضمير أبلة حكمت، خلي بالك من عقلك، في هويد الليل، مسألة مبدأ 2، تيمة حب، زي الهوى، جيران الهنا، الخواجة عبدالقادر ،صابر يا عم صابر، أندلسية، مافيا، عارفة، البخيل وأنا، 100 سنة سينما، عم أحمد، فيها حاجة حلوة وغيرها. ولعبت أميرة أحمد على آلة الكمان صولوهات لحن الداعية .

قبله قدم طلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر، عددا من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة، كان منها: الليلة الكبيرة، غني لي شوي شوي، طاير يا هوا، وحشتني، يونس، زوروني كل سنة مرة، اسال روحك، أخر أيام الصيفية، النور مكانه في القلوب، وغيرها.