تحييد منفذ إطلاق النار بالقرب من معبر جسر الملك حسين

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أصيب 3 إسرائيليين بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار بالقرب من معبر جسر الملك حسين (اللنبي) من الجانب الإسرائيلي على الحدود بين الأردن والأراضي المحتلة.

وقالت القناة 12 العبرية، بحسب ترجمة وكالة «عمون»، إن الإسعاف الإسرائيلي وصل لمكان الحادث ويعمل على تقديم العلاج الطبي للمصابين، لافتة إلى تحييد مطلق النار.

فيما أشار موقع «واللا» العبري إلى إرسال طائرتين مروحيتين إلى المنطقة في محاولة لإجلاء الجرحى إلى المستشفيات.

من جهتها، أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، بأن الخط الساخن التابع لها في القدس، تلقى بلاغًا الساعة 09:55، عن إصابة شخصين بطلق ناري بالقرب من معبر اللنبي الحدودي.

وأشارت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إلى أن المسعفين يقدمون العلاج الطبي لمصابين اثنين بجروح خطيرة جراء الحادث.