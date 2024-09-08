مقتل 48 شخصا ونفوق عشرات من رؤوس الماشية جراء حادث تصادم في نيجيريا

قُتل ما لا يقل عن 48 شخصا ونفقت أكثر من 50 رأسا من الماشية حرقا في تصادم بين عربة صهريج لنقل الوقود وشاحنة تنقل مسافرين وماشية في نيجيريا، حسبما أفاد رئيس هيئة إدارة الكوارث المحلية اليوم الأحد.

وقع الانفجار على طريق ريفي في ولاية النيجر، وفقا للهيئة.

وتم دفن الضحايا، الذين احترقوا لدرجة لا يمكن التعرف علي جثثهم ، بشكل جماعي بالقرب من موقع الحادث. ولم يتضح بعد عدد المصابين الآخرين.

وعبَّر حاكم الولاية، محمد عمرو باجو، عن عميق حزنه إزاء المأساة.

وفي نيجيريا، الدولة الأكثر سكانا في القارة بأكثر من 220 مليون نسمة، تقع حوادث مروعة على الطرق بشكل متكرر. ووفقا للخبراء، فإن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث هي القيادة المتهورة، وسوء حالة الطرق، وتهالك المركبات.



