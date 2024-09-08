قال الفنان محمد الشرنوبي، إنه نشأ في عائلة فنية، فوالده هو الملحن فاروق الشرنوبي، وعمه الموسيقار صلاح الشرنوبي، مضيفا أنه تربى على الموسيقى والفن، وكان دائمًا محبًا لهما.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "يوم ليك" المذاع عبر شاشة "CBC" مساء السبت، أنه رغب في الغناء لفترة طويلة، قبل أن يدرك بأن ذلك سيكون سهلا بالنسبة له؛ فقرر خوض تحد مختلف وهو التمثيل.

وتابع: "قعدت فترة نفسي أغني جدًا وبعدها أدركت ليه أغني الغناء سهل، وحبيت فكرة التحدي، بأني أبدأ بنفسي بدون أن أطلب أي مساعدة من أبويا، وهسلك الطريق بنفسي".

ولفت إلى أن ما شجعه على التمثيل هو رد فعل الجمهور بعد تجسيده دور الفنان محمد عبد الوهاب في فقرة ضمن مسرح القراءة للجميع وهو طالب بالمدرسة، قائلا: "حبيت فكرة التمثيل وأني أكون شخصا آخر لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة، كنت طفلا وقتها وزرت كل مكاتب الكاستينج الموجودة في مصر، وكل شركات الإنتاج بلا استثناء لغاية ما بدأت في مسلسل اسمه طائر التمساح" .

وأشار إلى أنه أخفى هوية والده لسنوات طويلة؛ حتى لا ينسب إليه أنه نجح بفضل والده، متابعا: "كنت برفض أبويا يكون معايا في أي حاجة، وحتى وقت قريب جدًا لم يكن أحد يعرف أن والدي هو فاروق الشرنوبي، تقريبا حتى عام 2015، رفضت أصدر الفكرة حتى لا يقال أنه السبب، وبعد أن أصل إلى هدفي، أقول إن والدي هو فاروق الشرنوبي، الذي سأظل فخورا به طوال عمري، وتاج رأسي".