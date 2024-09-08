أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 625 ألفا و260 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب مع أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 625 ألفا و260 جنديا، بينهم 1270 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 8636 دبابة، منها 19 دبابة أمس السبت، و16897 مركبة قتالية مدرعة، و17804 أنظمة مدفعية، و1180 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و942 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 368 طائرة حربية، و328 مروحية، و14864 طائرة مسيرة، و2588 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و24218 من المركبات وخزانات الوقود، و3047 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.