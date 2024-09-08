قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن هناك عجزًا كبيرًا في الإرشاد الزراعي، مطالبًا بتنظيم ندوات ومؤتمرات وحلقات تلفزيونية في هذا الإطار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أنه يجب تحويل قناة مصر الزراعية إلى منبر حقيقي للإرشاد الزراعي، بما يساهم في التعامل مع مشكلات الفلاحين وحلّها.

وأوضح أنَّ أزمة الأسمدة متفاقمة في الفترة الحالية، ووصل سعر الطن إلى 20 ألف جنيه في السوق الموازية، داعيًّا لحل هذه الأزمة بشكل سريع قبل الموسم الشتوي.

كما دعا أبو صدام، للاهتمام بالقوافل البيطرية مع قرب حلول فصل الشتاء، وذلك لحماية الثروة الحيوانية من أمراض مثل الحمى القلاعية والأمراض المعروفة في هذا الموسم.

وشدد على ضرورة الرقابة على المبيدات، في ظل انتشار دودة الحشد في الذرة، في حين توجد الكثير من المبيدات المغشوشة أو غير ذات الجدوى.