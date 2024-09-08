الصحة: إغلاق مستشفى دار الإسراء بالوراق لمخالفته اشتراطات التراخيص

تستكمل وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثانية من المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيًا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية، وتقديم خدمة صحية ذات جودة عالية، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ومعالجته.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان اليوم الأحد، أنه في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني والتي استهدفت محافظة الجيزة، تم تشكيل حملة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص والعلاج الحر بالجيزة، والمعامل المركزية بالوزارة، ووزارة الداخلية، حيث تم المرور على مستشفى دار الإسراء، بشارع ترعة السواحل وراق العرب، بمحافظة الجيزة.

من جانبه لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن اللجنة رصدت العديد من المخالفات بالمستشفى منها "مخالفة الاشتراطات والتراخيص، عدم اتباع سياسات مكافحة العدوي، ومعامل المستشفى مخالفة للتراخيص"، مؤكدًا أنه تم على الفور إصدار قرار بإغلاق المستشفى؛ حرصاً على صحة وسلامة المرضي.

وأكد "زكي"، حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكداً اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.