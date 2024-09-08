 إعلام عبري: 3 إصابات حرجة في إطلاق النار قرب معبر اللنبي مع الأردن - بوابة الشروق
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إعلام عبري: 3 إصابات حرجة في إطلاق النار قرب معبر اللنبي مع الأردن

هديل هلال
نشر في: الأحد 8 سبتمبر 2024 - 10:51 ص | آخر تحديث: الأحد 8 سبتمبر 2024 - 10:51 ص

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تلقى تقريرًا عن وقوع حادث إطلاق نار، صباح اليوم الأحد، بالقرب من معبر اللنبي مع الأردن.

من جانبها، أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية بأن الخط الساخن التابع لها في القدس، تلقى بلاغًا الساعة 09:55، عن إصابة شخصين بطلق ناري بالقرب من معبر اللنبي الحدودي.

وأشارت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إلى أن المسعفين يقدمون العلاج الطبي لمصابين اثنين بجروح خطيرة جراء الحادث.

أما القناة 13 العبرية، فأفادت بإصابة 3 إسرائيليين بجروح خطرة، جراء إطلاق النار عند معبر اللنبي في الأغوار.


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