استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمدينة غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد 10 فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات فجر اليوم الاثنين، بعد قصف إسرائيلي لمناطق واسعة في مدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء، بـ"وصول شهيدين ومصابين جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط مسجد الكنز بحي الرمال غرب مدينة غزة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأضافت (وفا): "ووصل 4 شهداء بينهم طفلة ومصابين بقصف استهدف خيمة تؤوي نازحين بالقرب من منطقة الشاليهات على شاطئ بحر مدينة غزة، وشهيد وعدد من المصابين جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا في شارع اليرموك بمدينة غزة".

وقالت: "كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بعد قصف للاحتلال على مفترق طموس في حي النصر غرب مدينة غزة... واستشهد عدد من المواطنين إضافة لعدد من المفقودين وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلين لعائلتي بعلوشة والنمر في شارع أحمد ياسين بحي الشيخ رضوان".

"وفجر جيش الاحتلال روبوتات مفخخة لتدمير منازل المواطنين في محيط بركة الشيخ رضوان، وقصفت مدفعية الاحتلال شرق حي الشيخ رضوان بالتزامن مع إطلاق نار من مسيرات للاحتلال"، بحسب (وفا).