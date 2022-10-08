 مظاهرة للنقابات العمالية في إيطاليا بعد عام من الهجوم على مقر الاتحاد - بوابة الشروق
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مظاهرة للنقابات العمالية في إيطاليا بعد عام من الهجوم على مقر الاتحاد


نشر في: السبت 8 أكتوبر 2022 - 8:45 م | آخر تحديث: السبت 8 أكتوبر 2022 - 8:45 م

بعد مرور عام على الهجوم على مقر اتحاد نقابات العمال الإيطالي في روما، تظاهر العديد منهم في العاصمة ضد التطرف اليميني والدعوة إلى تحسين ظروف العمل.

ودعا المتظاهرون إلى طرح أسئلة حول العمل والعدالة الاجتماعية في إيطاليا وأوروبا ليتم إعادة هذه المبادئ إلى دائرة الاهتمام، ورفعوا شعارات تعني: "إيطاليا، أوروبا: استمعوا إلى العمال".

وكان متطرفون يمينيون اقتحموا قبل عام مقر اتحاد العمال في روما على هامش مظاهرة ضد إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا.

وأصيب 3 من أفراد الشرطة في الاعتداء، وألقت الشرطة لاحقا القبض على اعضاء حزب "فورزا نوفا" اليميني الصغير، الذين شاركوا في الهجوم.

وحذر ماوريتسيو لانديني، الأمين العام لاتحاد العمال، في كلمة ألقاها مساء  اليوم السبت بساحة بيازا ديل بوبولو المزدحمة وسط روما، من الفاشية.

وقال لانديني إن الساسة فشلوا أيضا في الاستماع إلى العمال بينما تدهورت ظروف العمل وارتفعت أرباح الشركات.

وفيما يتعلق بالحكومة المشكلة حديثا قال لانديني: "لا نريد أن يتم استدعاؤنا عندما تكون قد قررت الأمور بالفعل".

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