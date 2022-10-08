بشكتاش وقونيا سبور يقاسمان أضنة ديمرسبور صدارة الدوري التركي

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أفلت قونيا سبور من فخ الهزيمة أمام مضيفه انطاليا سبور وتعادل معه بصعوبة شديدة 1 /1 في الوقت الذي فاز فيه بشكتاش على مضيفه جيرسونسبور 1 /صفر اليوم السبت، في المرحلة التاسعة ببطولة الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وفي مباراة أخرى، اقتنص أنقرة جوجو فوزا بنتيجة 2/1 في الوقت القاتل من ملعب مضيفه اسطنبول سبور.

وعلى استاد أنطاليا أتاتورك، تقدم انطاليا بهدف سجله فيرناندو في الدقيقة 51 لكن فرانشيسكو كالفو خطف هدف التعادل القاتل لقونيا في الوقت بدل الضائع.

واقتسم قونيا سبور الصدارة مع أضنة ديمرسبور وبشكتاش برصيد 18 نقطة لكل منهم، وبفارق نقطة واحدة عن جالطة سراي صاحب المركز الرابع، مقابل سبع نقاط لانطاليا في المركز الخامس عشر وثمان نقاط لجيرسونسبور في المركز الثاني عشر.

وعلى استاد جيرسون أتاتورك، فاز بشكتاش على مضيفه جيرسونسبور بهدف سجله طيب سانوك في الدقيقة 34.

وارتفع رصيد أنقرة جوجو، الذي حقق انتصاره الثاني مقابل تعادل وحيد و5 هزائم، إلى 7 نقاط في المركز الرابع عشر متأخرا بفارق نقطة عن اسطنبول سبور، صاحب المركز الثالث عشر.

وبادر أنقرة جوجو بالتسجيل عن طريق امري كيلينك في الدقيقة 16، لكن فالون إيتيمي أدرك التعادل لاسطنبول سبور في الدقيقة 55.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل 1 / 1، حصد أنقرة جوجو النقاط الثلاث، بعدما أحرز لاعبه علي سوي هدف الفوز الثمين في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتعد هذه هي الخسارة الرابعة لاسطنبول سبور في المسابقة خلال الموسم الحالي، مقابل فوزين وتعادلين.