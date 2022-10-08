كييف : مقتل 62 ألفا من «الغزاة الروس» منذ بداية الحرب

قتلت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 62ألفا و26 من "الغزاة الروس"، بينهم 380 جنديا أمس الجمعة، وذلك منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 فبراير الماضي، وحتى اليوم السبت.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية عبر موقع فيسبوك، بحسب ما أوردته اليوم السبت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وقال البيان إنه، إضافة إلى ذلك، دمرت القوات الأوكرانية 2472 دبابة روسية و 5111 عربة مدرعة و 1459منظومة مدفعية و 345منظومة صواريخ متعددة ،و180منظومة مضادة للطائرات و 266 طائرةحربية و234مروحية.

وأضاف أنه تم أيضا تدمير 1079 طائرة مسيرة و136 و 246صاروخ كروز، و15سفينة/زورق و 3875 مركبة وصهريج وقود 136 من وحدات المعدات الخاصة.

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