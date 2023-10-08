السلاح الجوي الألماني يعتزم إرسال مقاتلات وجنود إلى الأردن لإجراء تدريب عسكري مشترك هناك

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يعتزم السلاح الجوي الألماني إرسال مقاتلات وجنود إلى الأردن من أجل إجراء تدريب عسكري تم التخطيط له منذ فترة طويلة.

وذكرت دوائر أمنية بالعاصمة الألمانية برلين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه من المقرر أن تشارك هذه المقاتلات والجنود بالأردن مع سلاحي الجو الأردني والأمريكي في تدريب ثلاثي تحت اسم "ديزرت إير".

وأضافت هذه الدوائر أنه سوف تنطلق ست مقاتلات "يوروفايتر" ونحو 80 جنديا من ولاية مكلنبورج-فوربومرن إلى قاعدة الأزرق العسكرية الأردنية بعد غد الثلاثاء.

وتم الإعلان أن الهدف من التدريب هو التبادل المشترك لخبرات الطيران في المنطقة.

سوف تنطلق المقاتلات الألمانية من مدينة لاجه بولاية مكلنبورج-فوربومرن بشمال ألمانيا. وسوف يشارك السلاح الجوي الأمريكي بمقاتلات من طراز "إف-15 إيه" تنطلق من مدينة لاكينهيث ببريطانيا ومقاتلات من طراز "إف-16" من مدينة أفيانو بإيطاليا.

ومن المقرر أن يستمر التدريب حتى 24 أكتوبر الجاري، ولا يعد رد فعل على الهجمات التي شنتها حماس ضد إسرائيل.

ويشارك الجيش الألماني للمرة الأولى بمقاتلات "يوروفايتر" في التدريب ويضع بذلك علامة على الوجود العسكري في الشرق الأوسط.