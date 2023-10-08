قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن إسرائيل تشهد أسوأ هجوما منذ عام 1973، مشيرًا إلى أن «قتالًا شرسًا يدور الآن في غلاف غزة».

وأضاف في تصريحات لشبكة «CNN»، نقلتها قنوات إخبارية عربية، أن الهجوم على إسرائيل عمل إرهابي، لافتًا إلى أن إدارة بلاده تبحث في طلب تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل.

وأكمل: «ننظر بطلب تقديم الدعم لإسرائيل، ونركز على ضمان أن يكون لدى تل أبيب ما تحتاجه، وسنعلن قرارنا في وقت لاحق اليوم».

ونوه أن هناك تقارير عن قتلى ومفقودين أمريكيين في الهجمات، مؤكدًا أن الجهات المختصة ستعمل على التأكد من صحة ذلك.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، رسميا حالة الحرب في البلاد؛ جراء هجمات حركة حماس التي أودت بحياة نحو 600 إسرائيلي وأكثر من ألفي مصاب.

وذكر مكتب نتنياهو: «وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني الليلة الماضية على حالة الحرب، وبالتالي القيام بعمليات عسكرية كبيرة وذلك وفقا للمادة 40 من قانون الحكومة الأساسي».

وأضاف: «بدأت الحرب المفروضة على دولة إسرائيل من خلال الهجوم الإرهابي القاتل من قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 الساعة 06:00».

وارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 600 وإصابة أكثر من 2000، إثر عملية «طوفان الأقصى»، التي أعلنت عنها حركة «حماس»، فجر أمس السبت.

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية: «قتل ما لا يقل عن 600 جندي ومدني في هجوم مفاجئ على إسرائيل، وأصيب أكثر من 2000 آخرين».