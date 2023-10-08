نيرة الأحمر: ترشحت لانتخابات الزمالك بالصدفة

أكدت نيرة الأحمر المرشحة على عضوية نادي الزمالك، أنها رفضت من قبل التواجد في انتخابات النادي خلال الفترة السابقة، خاصةً أنها لم ترى بأنها فرصة مناسبة.

وتابعت الأحمر خلال تواجدها ضيفة مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تم عرض دخول الانتخابات السابقة، ولكن لم أكن متحمسة للتواجد في تلك الفترة".

وأضافت نيرة الأحمر: "دخولي في انتخابات الزمالك الحالية جاء بالصدفة، وقررت التواجد في قائمة حسين لبيب بعد عرض الأمر علي، وشعرت بالغيرة لعدم التواجد مع تلك الأسماء، ولذلك اتخذت قرار بالتواجد".