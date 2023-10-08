محافظ الجيزة يشهد احتفالية مديرية الشباب والرياضة باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

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شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فعاليات الاحتفالية الكبرى التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بمناسبة اليوبيل الذهبي، ومرور 50 عاما على ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وبدأت الاحتفالية، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبها افتتاح المحافظ للمعرض الوثائقي لحرب أكتوبر، وأهم الأعمال والمشاركات الفنية الخاصه بالحدث.

وفي بداية كلمته، دعا المحافظ الحاضرين بالوقوف دقيقه حداد على أرواح شهداء الوطن، موجها التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، وإلى قيادات وضباط القوات المسلحة وإلى جموع الشعب المصري العظيم.

وأكد المحافظ، أن انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة تعتبر تجسيداً حياً لإصرار وعزيمة الشعب المصري وقواته المسلحة على تحدي الصعاب وتحويل الإنكسار إلى انتصار فى ملحمة عسكرية وشعبية ستظل عالقة فى أذهان ووجدان الأجيال القادمة وشاهدة على عزة وصلابة معدن هذا الوطن الغالي.

وأشار المحافظ، إلى أهمية استحضار روح أكتوبر خلال التحديات التي تواجهها البلاد خلال الفترة الحالية خاصة مع الأزمات الاقتصادية العالمية والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، وأن نستلهم تلك الروح التي بدلت ظلام الهزيمة في الماضى وأن نعبر بوطننا إلى مستقبل مشرق.

ووجه المحافظ، تحية تقدير وفخر لكل روح شهيد فى اى ميدان من ميادين العزة والكرامة لتضحيته في سبيل حفظ الوطن، وتحقيق النصر المجيد.

وشهدت الفعاليات، تكريم المحافظ عدد من ابطال حرب أكتوبر المجيدة وهم اللواء محمد شريف مسلم وجندي مقاتل محمد جاد زكي، وجندي مقاتل السعيد عبد العاطي، وتكريم أسرة الشهيد المقدم أحمد حسن إبراهيم.

كما تم تكريم عدد من العاملين بمديرية الشباب والرياضة والقائمين على الحفل، والتقاط الصور التذكارية معهم.

كما شهدت الفعالية، قراءة آيات من الذكر الحكيم والاستماع لأغانٍ وطنية متنوعة لفريق كورال مركز شباب الصفا تخللتها فقرات شعرية تحمل عبارات النصر.