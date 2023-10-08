المغرب يدعو إلى اجتماع طارئ للجامعة العربية للتشاور بشأن الأوضاع في غزة

أعلنت وزارة الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه بتعليمات من الملك محمد السادس دعت المملكة المغربية، رئيسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين، وكذا البحث عن سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ أوردته "وكالة المغرب العربي للأنباء" اليوم الأحد، أنه "تُجرى مشاورات مكثفة لعقد الاجتماع خلال هذا الأسبوع، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة".

وفجر السبت، أطلقت «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة عملية «طوفان الأقصى»؛ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية «السيوف الحديدية»، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني نسمة وتحاصره إسرائيل منذ عام 2006.