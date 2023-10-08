استشهاد ستة فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

في الوقت الذي أصابت فيه الصدمة إسرائيل من الهجوم الكبير الذي شنته حركة حماس الفلسطينية من قطاع غزة، استمرت أعمال العنف بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يوم السبت.

واستشهد ستة فلسطينيين، بينهم صبي يبلغ من العمر 13 عاما، في مواجهات مع عدوان الجيش الإسرائيلي في عدة مواقع، وفقا لما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.

وأضافت أن جنديا إسرائيليا قتل رجلا آخر بالرصاص بعد محاولته تنفيذ هجوم طعن بسكين.

وفي مواجهات في عدة مواقع بالضفة الغربية، أصيب 33 شخصا بالرصاص والشظايا والغاز المسيل للدموع، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

يشار إلى أن الوضع الأمني في إسرائيل والضفة الغربية يشهد توترا منذ فترة طويلة. ومنذ بداية العام، قتل 27 إسرائيليا وأوكراني وإيطالي في هجمات. وخلال الفترة ذاتها، استشهد 207 فلسطينيين في العمليات العسكرية الإسرائيلية أو المواجهات أو بعد هجماتهم.

وفي الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس الإسلامية يوم السبت من غزة، والذي شهد قيام المسلحين بإطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل في الوقت الذي يقوم فيه أيضا المقاتلون بالتقدم برا وجوا وبحرا عبر الحدود، وقتل ما لا يقل عن 300 شخص في إسرائيل، في حين استشهد أكثر من 200 شخص في غارات إسرائيلية انتقامية استهدفت القطاع الساحلي.