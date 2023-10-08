أحمد موسى: 9 سلع ضمن مبادرة خفض أسعار السلع يعلنها رئيس الوزراء غدا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سيعلن أخبارا مبشرة للمواطنين، غدا، بمؤتمر صحفي له، بشأن تفاصيل مبادرة خفض الأسعار والتي ستشمل 9 سلع غذائية.



ووجه التحية خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نظرا لعمله الدؤوب والجهد الذي يبذله لصالح الدولة المصرية، هذا إلى جانب تلقيه تكليف رئاسي لحل أزمة ضبط الأسعار، منوها بأن هناك إجراءات سيعلن عنها «مدبولي» لصالح المواطن.



وذكر أن هناك سلعا شهدت انخفاضا بأسعارها، ضاربا المثل بالسكر الذي انخفض 8 جنيهات، وغدا ينخفض 3 جنيهات إضافية ليكون إجمالي الانخفاض 11 جنيها، هذا إلى جانب انخفاض أسعار الزيت والمكرونة وسلع أخرى، لافتا إلى أن الدولة لن تفرض تسعيرا جبريا، لأن النظام الاقتصادي يعمل وفقا لسياسة السوق الحر.



وأشار إلى أن ما حدث بشأن خفض الأسعار، جاء نتيجة اتفاق بين الدولة والتجار والصناع، إلى جانب عدد من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي ووزارة المالية خاصة بالجمارك والإعفاءات، لتحديد أسعار معينة للسلع لا تزيد عنها.





