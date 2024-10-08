 محمد هنيدي ينهي خلافه مع محمد فؤاد بسبب نزار الفارس - بوابة الشروق
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محمد هنيدي ينهي خلافه مع محمد فؤاد بسبب نزار الفارس

مصطفى الجداوي
نشر في: الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 7:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 7:59 م

كشف الفنان محمد هنيدي عن العديد من الأسرار الشخصية في حياته وذلك خلال برومو برنامج "مع نزار الفارس"، الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس عبر فضائية الرابعة tv.

وتحدث محمد هنيدي عن خلافه مع المطرب محمد فؤاد، و أنهى نزار الفارس الخلاف بينهما وأعلن "هنيدي" عن صلحه وأبدى رغبته في الحديث مع محمد فؤاد مجدداً مرة أخرى.

وأوضح "هنيدي"، أنه لم يفكر في الصلح بين شركة روتانا والمطربة شيرين عبد الوهاب لحل الأزمة الأخيرة التي دارت بينهما مؤخراً بعد حذف الشركة عدة أغاني لها من ألبومها الجديد.

كما سأل نزار الفارس محمد هنيدي، عن الزعيم عادل إمام وهل نجح هنيدي أن يكون خليفته على الشاشة.

وأختتم الفنان محمد هنيدي، أنه يتمنى تقديم دويتو غنائي مع المطرب أوكا، فهو يحب أغانيه ويسمعها في جميع الأوقات.

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