محافظ مطروح في احتفالية تكريم حملة الدكتوراة والماجستير: حجر أساس لكلية الطب وإنشاء فرع لجامعة الأزهر

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن المحافظة تحرص بالتعاون مع الوزارات والجامعات المعنية على تطوير التعليم الجامعي، وتقديم الدعم الكامل للصروح العلمية الكبرى في المحافظة مثل جامعة مطروح، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة العلمين الدولية الأهلية، والمعهد التكنولوجي العالي. وأشار إلى وضع حجر الأساس لكلية الطب بجامعة مطروح، التي ستسهم في دعم المستشفيات الجامعية ومنظومة الرعاية الصحية. كما أعلن عن إنشاء أول نواة لجامعة الأزهر بمطروح، والتي ستبدأ بكلية البنات للعلوم الأزهرية بثلاث شعب: اللغة العربية، الشريعة، وأصول الدين، مع تخصيص 15 فدانًا لإنشاء فرع للجامعة في شارع علي حميدة.

كما شدد على توفير المزيد من الكوادر التعليمية بالتنسيق مع الجامعات الأهلية والخاصة لتقديم منح دراسية في تخصصات نادرة مثل الطب، الهندسة، الصيدلة، والأسنان، بهدف دعم جهود التنمية في المحافظة.

جاء ذلك خلال حفل تكريم عدد من حملة الدكتوراة والماجستير من أبناء مطروح، في إطار مبادرة "بداية" لبناء الإنسان، بحضور الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، والعديد من الشخصيات التنفيذية والشعبية.

البحث العلمي:

أكد اللواء شعيب على أهمية البحث العلمي ودوره في معالجة المشكلات المجتمعية وتحقيق التقدم الحضاري، داعيًا أبناء المحافظة لاستكمال مسيرة التنمية وحل المشكلات المحلية. وأشار إلى أن عدد المنح الدراسية المقدمة لأبناء مطروح من خريجي الثانوية العامة بلغ 425 منحة خلال الأربع سنوات الماضية، منها 85 منحة لهذا العام.

وشدد على أن تكريم حملة الدكتوراة والماجستير سيستمر مع دفعات أخرى خلال احتفال المحافظة بعيدها القومي وعيد العلم في ديسمبر المقبل.

جامعة مطروح:

أشاد الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، بجهود المحافظة ودعمها للتعليم العالي، مؤكدًا على أن البحث العلمي لا ينتهي بالحصول على الدرجات العلمية، بل يتطلب التطوير المستمر والاطلاع على المستجدات. وذكر أنه تم مناقشة 53 رسالة ماجستير ودكتوراه والتحاق نحو 300 طالب بمرحلة الدبلومة والدراسات العليا.

دعم البحث العلمي:

في كلمة نيابة عن حملة الدكتوراة والماجستير، أعرب الدكتور سامح رجب، دكتوراه في جراحة المخ والأعصاب، عن شكره لمحافظ مطروح لدعمه المتواصل للعلم والبحث العلمي. واختتمت الاحتفالية بعرض فيديو قصير حول جهود المحافظة في دعم البحث العلمي.