رئيس فنزويلا: سنقف دائما مع فلسطين في قضيتها العادلة

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قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن بلاده ستقف دائما إلى جانب فلسطين، ولن تتركها وحيدة في قضيتها العادلة.

وأكد مادورو في لقاء على محطة إذاعية فنزويلية، أمس، على تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة "تحرير فلسطين"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء

وأشار إلى الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وأضاف: "الدفاع عن حق فلسطين في الحياة والاستقلال والوجود هو الدفاع نفسه عن حق فنزويلا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في الوجود".

وحمل مادورو الولايات المتحدة وبريطانيا مسئولية تصاعد العنف في الشرق الأوسط. وتابع: "ثمة حرب إبادة تشن على الشعب الفلسطيني، والآن تشن الهجمات الصهيونية على لبنان".

ومضى الرئيس الفنزويلي قائلا: "فلسطين وطن الإنسانية. كانت فلسطين في صميم الوحدة الدينية والثقافية، حتى جعلت الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا مشاريعها الاستعمارية هي المهيمنة في المنطقة".

وأكد مادورو أن الشعب الفنزويلي سيقف دائما إلى جانب فلسطين، ولن يتركه وحيدا في قضيته العادلة.

وتشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة، دخلت عامها الثاني منذ 7 أكتوبر 2023، أسفرت عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة أدت لاستشهاد عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.