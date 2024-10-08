مظاهرات شعبية حاشدة بمحيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية

قال مراسل روسيا اليوم في الأردن مساء الاثنين إن مظاهرات شعبية تجمهرت في محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان منددة بالحرب المتواصلة على قطاع غزة وقصف الجيش الإسرائيلي المستمر على لبنان.



وهتف المتظاهرون بشعارات ضد الولايات المتحدة كما استنكروا مواقف الدول من الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في القطاع أغلبهم من النساء والأطفال.

والجمعة شارك آلاف الأردنيين في المسيرة التي دعا إليها "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" والتي انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان تحت شعار "أكتوبر بشائر النصر".

واستهجن المشاركون الدعم الغربي المطلق لإسرائيل في حربها على غزة والضفة الغربية ولبنان.



وبعد مرور عام على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة والتي واجهت خلالها تل أبيب اتهامات بارتكاب "جرائم حرب".

وخلفت الحرب حتى الأحد 6 أكتوبر الجاري 41870 شهيدا فلسطينيا بينهم أكثر من 16 ألفا و891 طفلا، و97166 جريحا.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي وسعت إسرائيل نطاق الحرب الدائرة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في آخر تحديث إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر ارتفع إلى 2083 قتيلا و9869 مصابا منذ بداية القصف المتبادل في 8 أكتوبر 2023 منهم عدد كبير من الأطفال والنساء.

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 1.2 مليون نزحوا منذ أن بدأت إسرائيل شن حرب واسعة على لبنان في 23 سبتمبر.