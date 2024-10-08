أفادت وكالة الإحصائيات لدى رئيس جمهورية أوزبكستان، بأنه وصل أكثر من 4.2 مليون سائح أجنبي إلى أوزبكستان خلال الفترة من يناير إلى يوليو عام 2024، بزيادة بنسبة 15.3% مقارنة بالفترة المماثلة لعام 2023.

واستقبلت أوزبكستان السياح الأجانب من كل من قرغيزستان (1.2 مليون)، وطاجيكستان (1.2 مليون)، وكازاخستان (845.8 ألف)، وروسيا (442.1 ألف)، وتركمانستان (83.7 ألف)، وتركيا (62 ألفا)، والصين (35.5 ألف)، والهند (33.3 ألف)، وجمهورية كوريا (23.9 ألف)، وإيطاليا (19.5 ألف).

وتستهدف أوزبكستان الوصول إلى 9 ملايين سائح بحلول عام 2026.

ويتجاوز عدد المنشآت السياحية في أوزبكستان 7400 منشأة للآثار التاريخية والثقافية والدينية، وذلك وفقا لما جاء في وكالة أنباء أوزبكستان.

ويتمتع مواطنو 86 دولة بنظام دخول أراضي أوزبكستان بلا تأشيرة، أما مواطنو 50 دولة فيحصلون على تأشيرة دخول أوزبكستان بصورة مبسطة.