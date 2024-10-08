محافظ أسوان يتابع أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان داخل 3 قرى بأسوان وإدفو

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تحت مظلة مبادرة الرئيس السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأشاد "كمال"، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، بالجهود التي يبذلها الشباب المتطوعون بالصندوق بكل مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة لا تتوانى في تقديم كل أوجه الدعم اللوجيستي لجميع الوزارات والهيئات المشاركة في المبادرة الرئاسية.

من جانبه أوضح مهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان، يتم تسخير مختلف الإمكانيات لدعم أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وكذا كل المبادرات التوعوية المتعلقة بتوضيح خطورة المخدرات لتصبح هذه المحافظة العريقة خالية من المخدرات.

وأشار إلى أنه يتم التنسيق بشكل مستمر بين جميع الجهات المعنية لتكثيف الجهود الهادفة لتوعية كل فئات المجتمع بأهمية المواجهة الحاسمة لمختلف السلوكيات السلبية.

وأشارت ولاء سعد عرفة منسقة الصندوق بأسوان، في السياق ذاته، إلى أنه مع بدء تدشين المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية، انطلقت فرق عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بثلاث قرى مدرجة ضمن مبادرة "حياه كريمة"، وهي قرية غرب سهيل بمركز أسوان، وقريتى البصيلية قبلي والكلح غرب بمركز إدفو، وذلك من خلال حملة طرق الأبواب، بالإضافة إلى المرور على مراكز الشباب والكافيهات والأندية والمواقف والحدائق والميادين العامة، حيث تم استهداف 572 أسرة بالقرى الثلاثة بإجمالي 2561 فردًا من الذكور والإناث، مؤكدة وجود 10 حالات طلبت العلاج أثناء مرور فريق الصندوق، لافتة إلى أن هذا العلاج سيقدم مجاناً وفى سرية تامة.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز علاج الإدمان الذي أنشئ بجامعة أسوان أقيم على مساحة 4 آلاف م2، ويستوعب المركز علاج 90 حالة، ويتحمل الصندوق تكاليف علاجهم وإقامتهم مجاناً طبقاً للمعايير الدولية.

كما يخدم المركز أبناء محافظة أسوان والمحافظات المجاورة حيث يتم تلقى طلبات العلاج من خلال الخط الساخن 16023، ويضم المركز أيضاً عيادات خارجية وقاعات تدريب وأنشطة رياضية وفنية وورش تدريب لتأهيل المتعافين لسوق العمل ودمجهم مرة أخرى بالمجتمع.