تونس والجزائر توقعان اتفاقية تعاون دفاعي

وقعت تونس والجزائر، اتفاقية تعاون دفاعي تشمل التكوين والتدريب وتبادل المعلومات والعمل المشترك في حماية الحدود.

وتأتي الاتفاقية بمناسبة الزيارة التي يؤديها وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بين يومي السادس والثامن أكتوبر الجاري إلى الجزائر ولقائه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ووزير الدفاع السعيد شنقريحة.

وذكرت وزارة الدفاع التونسية، أن الاتفاقية الجديدة هي "مكملة لاتفاقية ممضاة في عام 2001، بما يجعلها أكثر شمولية وتستجيب لتطلعات الطرفين وتفعل الشراكة الاستراتيجية بينهما المبنية على أسس متينة من الثقة والاحترام المتبادلين وتفتح كذلك آفاقا جديدة وأرحب للتعاون الثنائي لمواجهة التداعيات والمخاطر المحدقة بالمنطقة".

وينسق البلدان، التعاون في مجال الدفاع عبر اللجنة العسكرية المشتركة التي تجتمع دوريا.

ويشمل التعاون الأمني بين البلدين بالخصوص، مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية والتهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.