شرح الدنماركي، ييس توروب، المدير الفني الجديد للأهلي، الأسباب التي دفعته للموافقة على عرض القلعة الحمراء، والعمل لأول مرة في مسيرته داخل قارة أفريقيا.

صرح توروب عبر قناة TV2 سبورت الدنماركية، اليوم الأربعاء "الأهلي أكبر ناد في أفريقيا، يتمتع بجماهيرية تزيد عن 80 مليون مشجع، إنه يشبه برشلونة أو بايرن ميونخ في أوروبا، إنه فريق بهذا المستوى".

أوضح "لقد وافقت على العرض سعيا لفتح أبواب جديدة في مسيرتي داخل قارة جديدة، وما يرتبط بذلك من ضغوط وتحديات، لهذا السبب وافقت على هذا التحدي".

وشدد المدرب الدنماركي "العامل المادي لم يكن أحد الأسباب التي دفعتني للموافقة على عرض الأهلي، بل التطلع لنتائج جيدة، واتخاذ خطوة للأمام في مشواري التدريبي، بالتأكيد الراتب أمر مهم وأساسي في أي عرض، وبالتأكيد سأحصل على راتب جيد، ولكنه أمر أحتفظ به لنفسي".

واصل "الأمر أكبر من ذلك، إنه أشبه بحزمة متكاملة، لدراسة وتقييم مدى الاستعداد للعمل في هذا المشروع أو الموافقة على الصفقة بأكملها".

وكشف ييس توروب "لقد تواصل معي الأهلي عدة مرات في أوقات سابقة، لكن هذه المرة نجحنا في التوصل لاتفاق مشترك، الأهلي فريق مميز، يضم العديد من اللاعبين، ولا يركز فقط على التتويج بلقب الدوري بل تقديم أداء مميز في المسابقات القارية والدولية".

وعن تقييمه للكرة المصرية، أتم توروب "لقد تابعت مسابقة الدوري طوال الشهر الماضي، فهي مسابقة تضم العديد من المواهب الفردية، ولكن الكرة المصرية تفتقد نسبيا للوعي التكتيكي، وهو ما أتمنى أن أساعد على تطويره، والتقدم بالفريق خطوة أخرى للأمام".