الإمارات والكويت تؤكدان دعمهما جميع مبادرات وقف إطلاق النار بغزة

• خلال لقاء رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان مع أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

أكدت الإمارات والكويت، الأربعاء، دعمهما جميع المبادرات والمساعي الهادفة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإرساء السلام الشامل والعادل.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، مع أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، خلال قيام الأول بزيارة رسمية لدولة الكويت، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وأكد الجانبان على دعم بلديهما "جميع المبادرات والمساعي الهادفة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإرساء السلام الشامل والعادل الذي يقوم على أساس حل الدولتين، كونه السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة لما فيه مصلحة جميع شعوبها ودولها".

وشدد الجانبان، على "ضرورة البناء على الاعترافات الدولية المتزايدة مؤخرا بالدولة الفلسطينية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق نحو السلام والاستقرار".

ومنذ مساء الاثنين، تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة.

وفي 29 سبتمبر الماضي، أعلن ترامب، خطة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم نحو 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و183 شهيدا، و169 ألفا و841 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

وبحث رئيس الإمارات وأمير الكويت خلال لقائهما "العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك ومستوى تطورهما خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما".

كما بحثا "مسار العمل الخليجي المشترك"، وأكدا حرص بلديهما "على دعم كل ما من شأنه تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يحقق تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار".

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الإماراتي غادر الكويت بعدما وصلها صباح الأربعاء، في "زيارة أخوية" حيث كان في استقباله أمير الكويت، وولي العهد صباح خالد الحمد الصباح، وعدد من المسؤولين الكويتيين.