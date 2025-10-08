الغردقة تحتفل بمهرجان فاكهة الرمان لتنشيط السياحة

تشهد المنتجعات والفنادق والقرى السياحية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر إقامة العديد من المهرجانات الخاصة بالفواكه الموسمية، في إطار جهود تنشيط حركة السياحة وإضافة أجواء من الترفيه للسياح من مختلف دول العالم.

ونظم عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية مهرجان فاكهة الرمان بمشاركة 20 شيفًا، بهدف الترويج للسياحة ودعم الجذب لشواطئ مدينة الغردقة.

وقال محمد عباس، الشيف العمومي المستضيف للمهرجان بأحد الفنادق، إن فعاليات المهرجان أُقيمت على حمام السباحة في أجواء احتفالية مبهجة، موضحًا لـ"الشروق" أنه تم إعداد الأكلات الرئيسية والمقبلات والحلويات والعصائر جميعها من الرمان، ما أدهش السائحين الأجانب.

وأشار طه مسعد، مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة، إلى أن نسب الإشغال الحالية بلغت 96% مع توافد آلاف السياح يوميًا، تتصدرهم الجنسيات الألمانية والإنجليزية والبولندية والرومانية والهولندية والبلجيكية والسويدية.

واختتم مسعد حديثه لـ"الشروق" بأن مهرجان اليوم أُقيم بمشاركة عشرات السياح الأجانب، وتخلله تقديم فقرات فنية من فرق الأنيميشن بالفندق، ما أضفى جوًا من البهجة والمرح على النزلاء.