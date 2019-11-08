فون دير لاين تسعى إلى تقنين أهداف المناخ في أوروبا

تسعى رئيسة المفوضية الأوربية المقبلة أورزولا فون دير لاين جعل أوروبا حتى 2050 محيدة من حيث الانبعاثات الضارة بالمناخ وأن يثبت ذلك قانونا.

وقالت فون دير لاين في كلمتها إلى أوروبا من داخل مؤسسة كونراد آديناور الخيرية في برلين: "يمكننا بل ويجب علينا أن نجعل أوروبا بحلول 2050 أول قارة محايدة من حيث الإضرار بالمناخ".

وأعلنت فون دير لاين أنها ستقدم أول قانون لحماية المناخ، "يترجم هذا الهدف السياسي في صورة قانون ملزم".

وأوضحت أنه صحيح أن أوروبا وحدها مسؤولة عن تسعة حتى عشرة بالمائة من الانبعاثات الضارة بالمناخ، "ولكن أوروبا يمكنها أن تكون رائدة في مجال حماية المناخ من خلال نشر تكنولوجيا فقيرة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ويمكنها أن تبين أن الاستثمارات في المناخ مربحة ومستدامة أيضا".

وذكرت فون دير لاين أن أوروبا يمكن أن تبين كيف تنشأ من خلال تغيير الهيكلية مهارات جديدة وأماكن عمل جديدة.

وقالت فون دير لاين: "يمكن أن يبرهن من خلال فكرة الدورة الاقتصادية أن كلا الطرفين يربحان: المجتمع والشركات الصناعية".