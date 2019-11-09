قاض برازيلي: بإمكان دا سيلفا مغادرة سجنه الآن

أصدر قاض برازيلي اليوم الجمعة، قرارا بالإفراج عن الرئيس السابق السجين لويز إيناسيو لولا دا سيلفا ، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وقال القاضي دانيلو بيريرا جونيور اليوم الجمعة، إنه بإمكان الزعيم اليساري أن يغادر السجن في مدينة كوريتيبا الجنوبية، حيث كان يقضى منذ عام 2018 حكمًا بالسجن بتهمة الفساد، وفقا لوثيقة المحكمة.

وقدم محامو لولا / 74 عاما/ عريضة تطالب بالإفراج عنه بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا مساء أمس الخميس ،بأنه لا يمكن سجن أي شخص استنادا إلى الإدانة الجنائية وحدها، إلا بعد استنفاد احتمالات الطعن على القرار.

وستعيد هذه الخطوة السياسي ذو الشعبية الكاريزمية المؤثرة إلى دائرة الضوء في فترة من أحرج الفترات التي يشهدها المعترك السياسي البرازيلي.

ورغم أن القانون المحلي لا يزال يمنع لولا من الترشح للمناصب العامة بسبب إدانته ، ولكن فكرة عودته ستحفز اليسار لتوحيد صفوف المعارضة ضد الرئيس جاير بولسونارو.