رئيس تشيلي يهنئ بايدن وهاريس على فوزهما في الانتخابات الأمريكية

هنأ رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، على فوزهما في الانتخابات الأمريكية 2020، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقال بينيرا -حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم الأحد- إن تشيلي والولايات المتحدة الأمريكية تتشاركان في العديد من القيم مثل الحرية والدفاع عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مجموعة من التحديات مثل الالتزام بالسلام وحماية البيئة.

وكانت النتائج للانتخابات الرئاسية الأمريكية قد أظهرت فوز بايدن بسباق الرئاسة بعد فوزه بولايتي "بنسلفانيا" و"نيفادا" ليصل بذلك عدد مقاعد بايدن في المجمع الانتخابي 279 مقعدا في مقابل 213 مقعدا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمرشح أن يفوز برئاسة الولايات المتحدة رغم عدم حصوله على العدد الأكبر من أصوات الناخبين، لأن الرئيس يجري اختياره من قبل ما يسمى بـ"المجمع الانتخابي".

ويبلغ إجمالي أصوات المجمع الانتخابي 538 صوتا، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن يفوز بـ270 أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابي.