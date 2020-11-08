أطباء بلا حدود: عالجنا 13 مدنيا أصيبوا جراء قصف أرضي في مدينة تعز اليمنية

قالت منظمة أطباء بلا حدود، إنها عالجت اليوم السبت، 13 مدنيا بينهم طفل أصيبوا جراء القصف في مدينة تعز، وسط اليمن.

وأضافت أطباء بلا حدود في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اليوم تم علاج 13 جريحًا من بينهم طفل في مستشفى الثورة الذي ندعمه، وذلك نتيجة القصف الأرضي المتزايد الذي تتعرض لها مناطق مدنية في مدينة ‎تعز".

وأكدت المنظمة: "هذا غير مقبول ولا ينبغي أن يكون هذا الوضع الطبيعي لأهالي ‎تعز".

وطالبت المنظمة، باتخاذ جميع التدابير الاحترازية لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وفي وقت سابق اليوم، صرح مصدر أمني في تعز، باصابة 12 مدنيا جراء قصف شنه الحوثيون، على الأحياء الشرقية لمدينة تعز.

وتخضع المدينة لسيطرة القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، فيما يسيطر الحوثيون على أطراف المدينة ويفرضون عليها حصارا منذ أكثر من خمس سنوات.