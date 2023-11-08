متحدث الخارجية الأمريكية: مدة الوقفات الإنسانية في غزة قد تبلغ نصف ساعة

قال المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية صامويل ويربيرج، إن واشنطن تواصلت مع الجانب الإسرائيلي حول إمكانية تطبيق «وقفات إنسانية مؤقتة» في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مدتها قد تبلغ نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين.



وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الحدث العربية»، مساء الأربعاء، أن قطاع غزة شهد دخول أكثر من 600 شاحنة مساعدات إنسانية منذ بدء الحرب الإسرائيلية، لافتًا إلى إطلاق سراح عدد من المحتجزين لدى حماس.



وأشار إلى أن «الولايات المتحدة لن تفرض على إسرائيل كيف ترد على الهجمات الإرهابية»، مضيفًا: «نحن نبحث عن أي إمكانية لدخول المساعدة الإنسانية وإيصال المحتجزين لأماكن آمنة».



ولفت إلى أن «إسرائيل دولة لها سيادة ومسئولية تجاه مواطنيها لصد الهجمات الإرهابية»، قائلًا إن «الرئيس الأمريكي جو بايدن، طرح أسئلة صعبة على الجانب الإسرائيلي بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين»، وفقًا لوصفه.



وأكمل: «منذ بداية الرد الإسرائيلي نطرح الأسئلة الصعبة، والرئيس بايدن يجري اجتماعات وجهًا لوجه مع المسئولين الإسرائيليين، ويؤكد أهمية احترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية».



وذكر أن آلاف المدنيين قتلوا في الهجمات الإسرائيلية، كما أن الشعب الفلسطيني يعاني من تلك الحرب، مختتمًا: «رغم الصعوبات مستمرون في مناقشتها ونتواصل مع الجانب الإسرائيلي يوميًا؛ لتجنب وقوع ضرر للمدنيين».