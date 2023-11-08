ضبط طرفي مشاجرة إثر وفاة شخص في الإسماعيلية

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تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن الإسماعيلية من ضبط طرفي مشاجرة؛ نتج عنها وفاة شخص لخلافات بينهم في الإسماعيلية.

وتلقى لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية، إشارة بحدوث مشاجرة بدائرة المركز، ووجود متوفي ومُصابين.

وعلى الفور تم الانتقال، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "شخصين مصابين بعدة جروح طعنية بالجسم توفي أحدهما متأثرا بإصابته".

وطرف ثاني عاطل وشقيقه "مُصابان بجروح متفرقة بالجسم"، جميعهم مقيمين بدائرة المركز؛ بسبب وجود خلافات بينهم تعدى خلالها الأول من الطرف الثاني على الطرف الأول بسلاح أبيض "مطواة"؛ مما أدى لحدوث إصابتهما والتي أودت بحياة الأول.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، جرى ضبط طرفي المشاجرة، والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.